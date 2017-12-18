Ferudun Tankut: Tudor, Galatasaray'da başarılı olmuştur olmamıştır onu tartışmak istemiyorum

6 Kasım'da kulüp binasında düzenlenen basın toplantısında yönetim kurulu üyeleriyle istifa eden eski başkan Ferudun Tankut, dönemindeki bazı iddialarla ilgili açıklama yaptı. Takımın değerinin 12 milyon avro olduğunu diğer kulüplerle kıyaslandığında sıralamada 18'inci olduklarını söyleyen Tankut, "Nasıl bir takım yapabilirdik de şapkadan tavşan çıkartabilirdik. Bu kadar deneyimle, birikimle ben bunları yapabildim. Yaptığımda da hep başarı var, denk bütçeler var benim. Bu kulübün hiçbir şekilde parasını çarçur etme noktasında asla ve asla, dünüm neyse bugünüm de yarınım da aynı olur. Benim geçmişte yaptığım çalışmalar, başarılar, hizmetler ortadır. Güneş balçıkla sıvanmaz. Kimsenin de bunu sıvamaya gücü yetmez. Sıfır hataya yakın bir transfer politikası izledik. Milyon dolarlar verilip de hiçbir varlık göstermeden sadece düz koşu yapan birçok futbolcu olduğunu biliyoruz. Latovlevici'yi Galatasaray'a 550 bin avroya sattık. Emenike bir ilktir. Türk futbol tarihinde iç piyasada 9 milyon avroya satılan tek futbolcudur. İddia ediyorum en az 20-30 senede Türkiye'de 9 milyon avroluk bir iç transfer olmayacaktır. Yine bir ilk gerçekleştirdik. Bugün de Galatasaray'dan gönderilmiş Igor Tudor'u 150 bin avro karşılığında Galatasaray'a vermiş olduk" dedi.

'SÖYLEDİĞİN SÖZÜN KARŞILIĞI OLMASI GEREKİR'

Kardemir Karabükspor'da yönetime yeni gelen başkan Ziya Ünsal ve arkadaşlarına başarılar dileyen Tankut, "Ancak 'Kardemir Karabükspor'un içi boşaltılmıştır' diye açıklama yapıldı.

Böyle ulu orta kelimelerle söylenilmemesi gerekir. İçinin doldurulması gerekir. Nasıl boşaltmışız, neler yapmışız? Nerede ne bilgiler, belgeler var? Bunu ortaya koymaları lazım. Benim mazimde yargılandığım bir davam yok. Ama maalesef onu söyleyen arkadaş 9 ay cezaevinde hükümlü olarak yattı. O bakımdan bir söz söylediğin zaman karşılığı olması gerekir. Mart ayından bu yana hiçbir ödeme yapılmayan bir futbolcu topluluğu bizim ne kadar karakterli, şahsiyetli ve onurlu futbolcuları bir araya getirdiğimizin göstergesidir. Karabükspor ailesi olarak o çocuklara yükümlülüğümüzü yerine getiremediğimizin bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Türk futbolu içerisinde takımlara tek tek bakıldığında bugün 2 futbolcunun maliyetinin Kardemir Karabükspor'un 24 futbolcusunun maliyeti olduğunu da unutmamak gerekiyor" diye konuştu.

Başkanlığı dönemindeki yönetim kurulu üyelerinden Abdullah Adatepe, Cihan Yılmaz, Tansu Gürsel ve Uğur Cebeci'nin hesapların geçmişe dönük incelenmesi için savcılığa başvurmalarına değinen Tankut, "Kardemir Karabükspor camiasına veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yok. Kongrede mali konuda ibra edilmediğimize sevindim. İbra edilmemekle beraber bir arkadaşımızda geriye dönük 10 yıl araştırılsın dedi. Bu ülkenin savcıları, valisi var. Dolayısıyla rakamların hayali olup olmadığıyla ilgili inceleme yapılsın. İstanbul'dan bir grup arkadaşımız savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Ben saygı duyuyorum. Herkesin tabii ki onuru, haysiyeti, tabii ki temsil ettiği bir ailesi var. Böyle uluorta sokak diliyle insanları zan altında bırakmaya gerek yok. Herkes belgesini gerekli yerlere sunacak ve bu işinde takipçisi olacak. Yetkili merciler tarafından bunlara bakılır ve araştırılır" dedi.

Futbolcuların menajerlerine ödenen para konusunda Kardemir Karabükspor'un üst sıralarda olduğu ve resmi olmayan bir menajerle çalışıldığı ile ilgili yöneltilen soru üzerine Tankut, "Her futbolcunun bir menajeri var. O menajer gelmiştir, getirmiştir. 5 alır,3 alır, hiç almaz. Bu beni ilgilendiren bir konu değil. Beni ilgilendiren resmi menajerlerdir. Dolayısıyla resmi menajerlerin isimleri de kayıtlarımızda mevcuttur. Diğer konular tamamen dedikodudan başka bir şey değildir" diye yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor'un Galatasaray'dan ayrılmasıyla ilgili olarak yöneltilen bir soru üzerine de Tankut, "Igor Tudor'un gidişi Kardemir Karabükspor'un futbol piyasasına çok büyük bir prestij artışı yaptı. Hocamızın Galatasaray'a gitmesi bizim açımızdan çok önemliydi. Orada başarılı olmuştur olmamıştır onu tartışmak istemiyorum. Ama yaklaşık 1 yıla yakın bir görev yaptı. Takdir Galatasaray camiasınındır. Tudor'un Galatasaray'a transferi Karabükspor açısından önemliydi. Ben bundan sonraki hayatında kendisine başarılar dilerim" dedi.

DHA