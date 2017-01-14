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Fethi Sekin'in oğlu Konya'da sahada

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'e Galatasaray maçı öncesi Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından Atiker Konyaspor forması verildi.

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İzmir Adliyesi'ndeki hain terör saldırısında kahramanca şehit olan Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, Konyaspor ve Galatasaray'ın özel davetlisi olarak Galatasaray maçına geldi.

Mücadele öncesi Konyaspor Başkanı Ahmet Şan tarafından yeşil sahaya çıkartılan Burak Tolunay Sekin'e yeşil beyazlı forma hediye edildi.

Futbolcular ve şehit polisimizin oğlu, sahaya "Vatan Sana Minnettar Fethi Sekin" pankartıyla sahaya çıktı.

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