FETÖ’cü Hakan Şükür California’da köfteci açtı
15 Temmuz darbe girişiminden önce ABD'ye kaçan eski futbolcu Hakan Şükür’ün, Amerika California’da Tuts adlı bir kafe açtığı ortaya çıktı. “Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla aranan Hakan Şükür’ün masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini sorduğu öğrenildi.
2015'te İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den ayrılan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı. Şükür, bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıkladı. Spor akademisi kurma girişiminde bulunan firari Şükür, Türkiye'de darbecilikten yargılanırken, ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı. Palo Alto'da, Stanford Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işleten Hakan Şükür, müşterilerine kahvaltılık ve hamur işlerinin yanı sıra köfte de satıyor.
Menüsüne Türk damak tadından da örnekler katan Hakan Şükür, masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini soruyor. Firari FETÖ'cü Şükür'ün Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Sermet Şükür de tutuklanmış, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı.
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