Feyenoord adım adım şampiyonluğa gidiyor
Hollanda Ligi'nin 31. haftasında lider Feyenoord, Utrecht'i 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk yolunda çok kritik bir galibiyet aldı.
Hollanda Ligi'nin 31. haftasında Feyenoord, De Kuip stadında Utrecht'i konuk etti. Hollanda Ligi'nde lider olan Feyenoord, Utrecht'i 2-0 mağlup etti ve liderliğini korudu.
Bitime 3 hafta kala liderliği bırakmayan Feyenoord'a galbiyeti getiren golleri 48. dakikada Jens Toornstra ve 80. dakikada Eljero Elia kaydetti.
Feyenoord bu galibiyetin ardından puanını 76'ya çıkarttı ve liderliği bırakmadı. Utrecht ise 53 puan ile 4. sırada kaldı.
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