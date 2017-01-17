Bandırmaspor Hamit Altıntop'tan cevap bekliyor

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra birçok kulüple adı anılan tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop hakkında iki açıklama birden geldi. Bandırmaspor'un ilgilendiği 34 yaşındaki oyuncu için olumlu ifadeler kullanan teknik direktör Feyyaz Uçar 'Hamit'le beraber 2 futbolcuyla daha görüştüklerini' ifade etti. Galatasaray'da, Real Madrid'de, Milli Takımda oynayan ve onun tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz açıklamalarında bulunan Feyyaz Uçar, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve Hamit'ten en kısa zamanda haber beklediklerini belirtti.



"HAMİT ALTINTOP İLE İLGİLENMİYORUZ"



Bandırmaspor'un renklerine bağlamak istediği Hamit Altıntop hakkında diğer açıklama da Çaykur Rizespor cephesinden geldi. Basın Sözcüsü Aykut Ferah deneyimli oyuncuyla ilgilenmediklerini söylerken, Rizespor'un yurt dışından bir stoper bir de orta saha alacağını açıkladı.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor