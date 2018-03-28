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FIBA Avrupa Kupası'nda Galatasaray finale yükseldi

FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 57-55 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.

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FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 57-55 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, İstanbul'da oynanan ilk maçı 7 sayı farkla 69 62 kazanmıştı.

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