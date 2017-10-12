FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belirlendi
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu.
Türkiye'nin İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Demir İnşaat Büyükçekmece Basketbol takımları tarafından temsil edileceği organizasyonda, 8 grupta 32 takım mücadele edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'nda Lukoil Academic (Bulgaristan), U-BT Cluj Napoca (Romanya) ve Dinamo Tiflis (Gürcistan) ekipleri ile karşılaşacak.
Demir İnşaat Büyükçekmece ise Belfius Mons-Hainaut (Belçika), Khimik (Ukrayna) ve Sigal Priştine (Kosova) takımları ile G Grubu'nda yer alacak.
Gruplarda ilk karşılaşmalar 17-18 Ekim'de oynanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 18 Ekim Çarşamba U-BT Cluj Napoca takımı ile deplasmanda karşılaşırken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise aynı gün Khimik'e konuk olacak.
Organizasyonda grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan takımlar bir üst tura yükselecek.
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