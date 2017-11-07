FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan evinde Aris'i 83-61 yendi
Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Aris takımını 83-61 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk maçından mağlup, ikinci maçında deplasmanda Oostende'yi 49-77, üçüncü maçında Zielona Gora'yı 65-60 ve ve dördüncü maçında CEZ Nymburk'u 64-70 yenmişti.
Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
1. Periyot: 15 - 22
2. Periyot: 40 - 33
3. Periyot: 60 - 47
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.