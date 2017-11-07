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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan evinde Aris'i 83-61 yendi

Beşiktaş Sompo Japan, FIBA Şampiyonlar Ligi 5'inci maçında konuk ettiği Yunanistan'ın Aris takımını 83-61 mağlup etti.

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Siyah-beyazlılar, bu sonuçla FIBA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Beşiktaş Sompo Japan, gruptaki ilk maçından mağlup, ikinci maçında deplasmanda Oostende'yi 49-77, üçüncü maçında Zielona Gora'yı 65-60 ve ve dördüncü maçında CEZ Nymburk'u 64-70 yenmişti.

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

1. Periyot: 15 - 22

2. Periyot: 40 - 33

3. Periyot: 60 - 47

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