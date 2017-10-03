Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin grupları belli oldu

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda dört temsilcimiz yer alacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'un doğrudan gruplarda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, ön eleme turunu geçen Pınar Karşıyaka da mücadele edecek.

Banvit'in C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan'ın D Grubu'nda ve Gaziantep Basketbol'un ise B Grubu'nda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde, 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, 4. Türk temsilcisi oldu.

Temsilcilerimizin yer aldığı gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Pınar Karşıyaka, AS Monaco, Enisey Krasnoyarsk, UCAM Murcia, Hapoel Holon, EWE Baskets Oldenburg, Juventus Utena, Dinamo Sassari

B GRUBU: Elan Chalon, Gaziantep Basketbol, Iberostar Tenerife, MHP Riesen Ludwigsburg, PAOK, Ventspils, Capo d'Orlando, Neptunas Klaipeda

C GRUBU: Banvit, Strasbourg, Movistar Estudiantes, Rosa Radom, Medi Bayreuth, AEK, Petrol Olimpija, Umana Reyer Venezia

D GRUBU: Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan, Stelmet Zielona Gora, Telekom Baskets Bonn, Oostende, Aris, Sidigas Avellino, CEZ Nymburk

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA