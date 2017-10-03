FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimizin grupları belli oldu

Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'un doğrudan gruplarda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, ön eleme turunu geçen Pınar Karşıyaka da mücadele edecek.

Banvit'in C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan'ın D Grubu'nda ve Gaziantep Basketbol'un ise B Grubu'nda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde, 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, 4. Türk temsilcisi oldu.

Temsilcilerimizin yer aldığı gruplar şu şekilde:

A GRUBU: Pınar Karşıyaka, AS Monaco, Enisey Krasnoyarsk, UCAM Murcia, Hapoel Holon, EWE Baskets Oldenburg, Juventus Utena, Dinamo Sassari

B GRUBU: Elan Chalon, Gaziantep Basketbol, Iberostar Tenerife, MHP Riesen Ludwigsburg, PAOK, Ventspils, Capo d'Orlando, Neptunas Klaipeda

C GRUBU: Banvit, Strasbourg, Movistar Estudiantes, Rosa Radom, Medi Bayreuth, AEK, Petrol Olimpija, Umana Reyer Venezia

D GRUBU: Nanterre 92, Beşiktaş Sompo Japan, Stelmet Zielona Gora, Telekom Baskets Bonn, Oostende, Aris, Sidigas Avellino, CEZ Nymburk