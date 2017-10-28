FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda İngiltere şampiyon oldu

Hindistan'ın Kolkata kentinde oynanan maçta İspanya, ilk yarım saatte Sergio Gomez Martin'in golleriyle 2-0 öne geçti. Rhian Brewster ve Morgan Gibbs-White ile skorda dengeyi sağlayan İngiltere, Philip Foden (2) ve Marc Guehi'nin golleriyle rakibini 5-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Liverpool forması giyen Rhian Brewster, çeyrek finalde ABD ve yarı finalde Brezilya karşısında "hat-trick" yaptığı şampiyonayı toplam 8 golle tamamladı.

Üçüncülük mücadelesinde ise Brezilya, Alan de Souza ve Yuri Alberto'nun golleriyle Mali'yi 2-0 mağlup etti.