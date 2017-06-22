FIFA, A Milli Takım'da forma giyemeyen Tolgay Arslan'a emsal olabilecek bir karar aldı

FIFA, kurallar gereği bir ülkenin A milli takımında oynayan futbolcunun, başka ülke milli takımında oynamasına izin vermiyordu. Daha önce alt kategorilerde iki kez Almanya ve Türkiye milli takımları arasında değişiklik yaptığı için Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giyemeyen Tolgay Arslan'a emsal olabilecek bir karar ortaya çıktı.

FIFA, Barcelona altyapısından yetişen ve 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Makedonya ile oynanan karşılaşmada İspanya A Milli Takımı formasını giyen Munir El Haddadi'nin Fas'ta oynayabilmesi için karar verdi.

1 Eylül 1995'te Faslı bir anne ve babanın çocuğu olarak İspanya'da dünyaya gelen El Haddadi, İspanya'nın Avrupa 21 Yaş Altı Turnuvası kadrosunda yer almamıştı. Genç futbolcu bu tercih sonrasında FIFA'ya başvuruda bulunmuş ve Fas Milli Takımı'nda oynayabilmek için izin istemişti. İspanyol basınında FIFA'nın El Haddadi'ye izin verdiğini ve kararın yakın zamanda duyurulacağı iddia edildi.

Tolgay Arslan da birkaç ay önce yaptığı açıklamada "Ümit milli takımda iki kere değişiklik yapmıştım. Bu kuralı bilmiyordum, eski menajerim de bilmiyordu. Orada bir hata yaptık ama şimdi yine deneyeceğiz. FIFA'da değişiklikler oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda her şeyi deneyeceğiz." demişti. (Habertürk)