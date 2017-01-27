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FIFA açıkladı! Transfere Çin damgası

Raporda Çin kulüpleri çok büyük dikkat çekiyor. Buna göre Çin futbol kulüpleri geride bıraktığımız yıl transfere 450 milyon doların üzerinde para ayırdı. Bu rakam, bir önceki sezonun yaklaşık 2,5 katına denk geliyor.

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FIFA'nın raporuna göre; 2013-2014 sezonunda uluslararası transfer pazarında 27.8 milyon dolarlık hacmi olan Çin kulüpleri, oyuncu alışverişi için bir sonraki sezon 168.3 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. Çin kulüpleri, geride bıraktığımız sezon ise transfere 451.3 milyon dolar harcadı. Geçtiğimiz yılın rekorunu Hulk için 60 milyon dolar harcayan Shanghai SIPG kırmıştı. Ancak Çin'de yeni sezon itibariyla yeni yabancı kuralı uygulanmaya başlayacak. Bundan böyle kulüpler 5 yabancı futbolcu transfer edebilecek ancak bunların üçü aynı anda sahada olabilecek.
 
Çin kulüplerinin devasa yatırımına rağmen transfere en çok bütçe ayıran lig; Premier Lig oldu. İngiliz kulüpleri 1,3 milyar dolarlık harcama yaptı. Rekor ise 116 milyon dolar karşılığında Paul Pogba'yı kadrosuna katan Manchester United'da...
 
Premier Lig'in ardından transfere en çok yatırım yapılan lig 576 milyon dolarla Bundesliga oldu. (NTV Spor)

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