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FIFA, Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'ya kritik 2 maçta görev verdi

FIFA kokartlı hakemlerimiz Cüneyt Çakır ve Halis Özkahya'nın yöneteceği FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakaları yarın oynanacak.

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B Grubu'nda Dünya Kupasına direkt katılacak takımı belirleyecek final niteliğindeki Portekiz-İsviçre maçını, FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Portekiz'in Lizbon şehrindeki Işık Stadyum'unda 10 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya ise Fransa ile Belarus arasında oynanacak A Grubu müsabakasında görev alacak. Fransa'nın Saint-Denis şehrindeki Stade de France'da yine 10 Ekim Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak maçta, Özkahya'nın yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Palabıyık olacak. Fransa, maçı kazandığı takdirde Dünya Kupasına direkt olarak katılacak.

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