FIFA, Fenerbahçe'nin Eljif Elmas başvurusunu kabul etmedi
Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ın lisansının çıkarılması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilmedi.
Fanatik'in son dakika haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Eljif Elmas'ın lisansının çıkartılması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilmedi.
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