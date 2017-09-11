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FIFA, Fenerbahçe'nin Eljif Elmas başvurusunu kabul etmedi

Fenerbahçe'nin Eljif Elmas'ın lisansının çıkarılması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilmedi.

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Fanatik'in son dakika haberine göre; sarı-lacivertli kulübün, Eljif Elmas'ın lisansının çıkartılması için FIFA'ya yaptığı başvuru kabul edilmedi.

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