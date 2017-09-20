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FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları belli oldu! Pepe...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen 'yılın 11'i' için 55 kişilik aday liste açıklandı.

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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 24 bini aşkın profesyonel futbolcu  tarafından belirlenen FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları arasında geçen sezon Real  Madrid'de forma giyen Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe ve Arsenal'in  Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Mesut Özil de yer aldı.
 
Geçen sezon performansları hesaba katılarak bir kaleci, 4 savunma,  üçer orta saha ve forvet oyuncusunun adını yazdıracağı yılın 11'i, 23 Ekim'de  İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek FIFA En İyiler Ödülleri töreninde  açıklanacak.
 
Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu ile erkek ve  kadın futbolunun en iyi teknik direktörleri de ilan edilecek.
 
FIFA Yılın 11'ine aday 55 futbolcu şöyle:
 
Kaleci (5): Gianluigi Buffon (Juventus), David De Gea (Manchester  United), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak  (Atletico Madrid)
 
Defans (20): David Alaba (Bayern Münih), Jordi Alba (Barcelona), Dani  Alves (Juventus/Paris Saint-Germain), Jerome Boateng (Bayern Münih), Leonardo  Bonucci (Juventus/Milan), Dani Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini  (Juventus), Diego Godin (Atletico Madrid), Mats Hummels (Bayern Münih), Philipp  Lahm (Bayern Münih), David Luiz (Chelsea), Marcelo (Real Madrid), Javier  Mascherano (Barcelona), Pepe (Real Madrid/Beşiktaş), Gerard Pique (Barcelona),  Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Samuel Umtiti  (Barcelona), Antonio Valencia (Manchester United), Raphael Varane (Real Madrid)
 
Orta saha (15): Thiago Alcantara (Bayern Münih), Sergio Busquets  (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Philippe Coutinho (Liverpool), Eden Hazard  (Chelsea), Andres Iniesta (Barcelona), Isco (Real Madrid), N'Golo Kante  (Chelsea), Toni Kroos (Real Madrid), Nemanja Matic (Chelsea/Manchester United),  Luka Modric (Real Madrid), Mesut Özil (Arsenal), Paul Pogba (Manchester United),  Marco Verratti (Paris Saint-Germain), Arturo Vidal (Bayern Münih)
 
Forvet (15): Gareth Bale (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid),  Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Paulo  Dybala (Juventus), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Zlatan Ibrahimovic  (Manchester United), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih),  Romelu Lukaku (Everton/Manchester United), Kylian Mbappe (Monaco/Paris  Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona/Paris Saint-Germain),  Alexis Sanchez (Arsenal), Luis Suarez (Barcelona)

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