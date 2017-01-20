FIFA Hakem Komitesi'nde yeni başkan Collina getirildi

Türk firmaları CERN'de 4 ihale kazandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), Türkiye'nin geçen yıl CERN'e ortak üye olmasının ardından Türk firmalarının 600 milyon avroluk bu pazardan pay alması için yürüttüğü çalışmalar meyve verdi ve 3 firma 4 ihaleyi kazanarak 400 bin avroluk iş aldı.