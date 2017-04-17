FIFA Menajerinden G.Saray'a ilginç Sneijder teklifi

Bu sezon 26 maçta 2 gol 13 asist yapmasına rağmen genelde saha dışı olaylarla gündemde kalan Wesley Sneijder için Galatasaraylı yönetimin birçok menajere ‘Satın’ talimatı verdiği ortaya çıktı.

MENAJER YÜZDE 25 PAY İSTEDİ

Igor Tudor’un göreve gelmesiyle beraber genelde yedek kulübesinde oturan Sneijder’in sezon sonunda Galatasaray’dan ayrılması beklenirken, Hollandalı yıldızın yıllık 5 milyon Euro maaşı sarı kırmızılı ekibi bir hayli zorluyor. ‘Sözleşmesinde 7,5 milyon euro’ya serbest kalır’ maddesi bulunmasına rağmen henüz talibi çıkmayan Sneijder için hemen hemen tüm menajerlere haber gönderen yönetime Almanya’dan yaşayan bir FIFA Menajerinin dönüş yaptığı, tecrübeli futbolcuyu satması halinde satıştan yüzde 25 pay istediği ortaya çıktı. Bu komisyonu oldukça fazla bulan başkan Dursun Özbek’in teklifi geri çevirdiği belirtilirken, yöneticilerin kendilerine teklif getiren menajere ‘Biz hallederiz’ dediği öğrenildi.

Galatasaray’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Sneijder’in takım arkadaşı De Jong ile beraber Amerika’ya gideceği tahmin ediliyor.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor