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FIFA Rodrigues'i konuşuyor!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon PAOK'tan transfer ettiği Garry Rodrigues'ten, FIFA'nın internet sitesinde övgüyle söz edildi.

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Milli takımların puanlarıyla dizilişlerini belirleyen FIFA Dünya Sıralaması'nın son güncellemesinde, Cape Verde Milli Takımı tam 47 sıra birden yükseldi.

En büyük sıçrayışı yapan takımın bu yükselişi, FIFA'nın sitesinde yapılan bir özel haberle futbolseverlere duyuruldu. Dünya Kupası elemelerinde geçen ay Güney Afrika'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada iki golü de Galatasaraylı futbolcu Rodrigues'in attığı ve bu sayede galibiyetin geldiği belirtildi.

Elemelerde son maçlar öncesinde, Senegal yenilgisine karşın Cape Verde'nin şansının hala sürdüğü, Burkina Faso karşısında alacakları sonuca göre finallere gitme durumlarının olabileceği aktarıldı. Bir ay içinde 47 sıralık çıkış için 'dikkat çekici yükseliş' ifadesi kullanılırken, kıtanın en küçük ülkelerinden olan Cape Verde'nin başarısı övüldü. 

 

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