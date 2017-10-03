FIFA'dan Almanya Futbol Federasyonu'na 32.000 İsviçre Frangı ceza

Dünya Kupası elemeleri grubunda Almanya’nın Çekya ile oynadığı maçta Alman taraftarlar Nazi sloganı atmış, FIFA duruma el koymuştu.

Geçtiğimiz ay FIFA konuyla ilgili soruşturma başlatırken, karar bugün açıklandı. FIFA, Almanya Futbol Federasyonu’na 32.000 İsviçre Frangı ceza kesti. Alman yetkililer ise kendilerini savunarak olay çıkaran taraftarların biletlerini resmi yollardan almadığını iddia etti.

Almanya, Dünya Kupası elemeleri grubunda bir sonraki maçını perşembe günü deplasmanda Kuzey İrlanda ile oynayacak.