Son Dakika Haberleri E-gazete 3Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

FIFA'dan Almanya Futbol Federasyonu'na 32.000 İsviçre Frangı ceza

Çekya maçında 'Nazi' tezahüratı yapan Alman taraftarlara FIFA'adan ceza geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dünya Kupası elemeleri grubunda Almanya’nın Çekya ile oynadığı maçta Alman taraftarlar Nazi sloganı atmış, FIFA duruma el koymuştu.

Geçtiğimiz ay FIFA konuyla ilgili soruşturma başlatırken, karar bugün açıklandı. FIFA, Almanya Futbol Federasyonu’na 32.000 İsviçre Frangı ceza kesti. Alman yetkililer ise kendilerini savunarak olay çıkaran taraftarların biletlerini resmi yollardan almadığını iddia etti.

Almanya, Dünya Kupası elemeleri grubunda bir sonraki maçını perşembe günü deplasmanda Kuzey İrlanda ile oynayacak.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

Müşterilerin şaşkın bakışları arasında silahlı soygun

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

'Hacı Murat' tutkusu 25 bin lira harcattı

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

Bahçeşehir'de yolcu otobüsü devrildi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA