FIFA'dan Lucescu'ya 1 maç ceza

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Ukrayna maçı sornasında yaptığı konuşmalar açıklamalar nedeniyle UEFA’dan 1 maçlık ceza aldı. Lucescu, İzlanda maçında sahada olmayacak.

Lucescu karşılaşma sonunda “Telefonu hakeme gösterdim. Hem ofsayttı, hem de topun aut çizgisini ne kadar geçtiğini gösterdim. En azından özür dilemesi lazımdı. Besedin'in Serdar Aziz'in burnunu kırdığı pozisyon tartışmasız kırmızı karttı.” ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli çalıştırıcı Ukrayna maçının sonunda hakemin yanına giderek hata yaptıkları pozisyonu telefondan izletmişti. Verilen ceza 3 maçtan az olduğu için cezaya itiraz hakkı ise bulunmuyor.

A Milli Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda 6 Ekim’de Eskişehir’de İzlanda ve 9 Ekim’de deplasmanda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.