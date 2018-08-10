Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

FIFA'dan Manisaspor'a puan silme cezası

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a, eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacağı nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiği, cezanın kaldırılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisaspor'a, eski oyuncusu Maciej Stanislaw Iwanski'nin alacağı nedeniyle FIFA tarafından 6 puan silme cezası verildiği, cezanın kaldırılması için çalışmaların başladığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2011-2013 yıllarında Manisaspor'da forma giyen Polonyalı futbolcu Iwanski'nin, alacağına ilişkin FIFA'ya yaptığı başvurunun ardından 6 puan silme cezası verildiği belirtildi.

FIFA Disiplin Kurulu'nun aldığı puan silme kararının Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendilerine 8 Ağustos'ta iletildiğinin, bu kararın ardından oyuncuyla temasa geçildiğinin kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncunun toplamda kulübümüzden 411 bin avro alacağı bulunmaktadır. Görüşmelerde oyuncu ve avukatı, alacağının yarısını talep etmiştir. Yönetim kurulumuz, oyuncu ve avukatına bütçeye uygun bir ödeme planı sunmuştur. Kendileri de ödeme planı ile ilgili yönetim kurulumuzdan süre talep etmiştir. Bu konuyla ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir. Bir mutabakata varılamaması halinde oyuncu ve avukatıyla Polonya'da bir araya gelerek görüşmelerimiz devam edecektir. Kulübümüz, verilen puan silme cezasını geri almak için yoğun mesai harcamakta ve konuyu çözüme kavuşturma adına gerekli adımları atmaya devam edecektir."

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Beylikdüzü’nde batan teknedeki can pazarı kamerada

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA