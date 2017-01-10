FIFA 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılacağını açıkladı

FIFA, devrim gibi bir karara imza attı ve 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını onadı. FIFA'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 48 takım kararı oybirliğiyle alınırken, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takım katılacak ve 3'er takımlı toplam 16 grup olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son değişiklik 98'de!

Bundan önceki değişiklik ise Fransa '98 öncesi yapılmış ve Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı.

Infanttino açıklamıştı

FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önceden, 32 takımın katıldığı Dünya Kupaları'nda 2026'dan itibaren 48 takımın yer alması yönünde planları olduğunu açıklamış, bu sözler tüm spor kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

FIFA DÜNYA KUPASI KATILAN TAKIM SAYILARI VE YAPILDIĞI ÜLKELER

1930 FIFA Dünya Kupası 13 Uruguay

1934 FIFA Dünya Kupası 16 İtalya

1938 FIFA Dünya Kupası 15 Fransa

1950 FIFA Dünya Kupası 13 Brezilya

1954 FIFA Dünya Kupası 16 İsviçre

1958 FIFA Dünya Kupası 16 İsveç

1962 FIFA Dünya Kupası 16 Şili

1966 FIFA Dünya Kupası 16 İngiltere

1970 FIFA Dünya Kupası 16 Meksika

1974 FIFA Dünya Kupası 16 Batı Almanya

1978 FIFA Dünya Kupası 16 Arjantin

1982 FIFA Dünya Kupası 24 İspanya

1986 FIFA Dünya Kupası 24 Meksika

1990 FIFA Dünya Kupası 24 İtalya

1994 FIFA Dünya Kupası 24 ABD

1998 FIFA Dünya Kupası 32 Fransa

2002 FIFA Dünya Kupası 32 Güney Kore/Japonya

2006 FIFA Dünya Kupası 32 Almanya

2010 FIFA Dünya Kupası 32 Güney Afrika

2014 FIFA Dünya Kupası 32 Brezilya