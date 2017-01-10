FIFA 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılacağını açıkladı
FIFA flaş bir son dakika açıklaması yaptı. FIFA 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na katılacak takım sayısını açıkladı.
FIFA, devrim gibi bir karara imza attı ve 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılmasını onadı. FIFA'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 48 takım kararı oybirliğiyle alınırken, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takım katılacak ve 3'er takımlı toplam 16 grup olacak. İşte son dakika haberinin detayları...
Son değişiklik 98'de!
Bundan önceki değişiklik ise Fransa '98 öncesi yapılmış ve Dünya Kupası'ndaki takım sayısı 24'ten 32'ye çıkarılmıştı.
Infanttino açıklamıştı
FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önceden, 32 takımın katıldığı Dünya Kupaları'nda 2026'dan itibaren 48 takımın yer alması yönünde planları olduğunu açıklamış, bu sözler tüm spor kamuoyunda tartışma yaratmıştı.
FIFA DÜNYA KUPASI KATILAN TAKIM SAYILARI VE YAPILDIĞI ÜLKELER
1930 FIFA Dünya Kupası 13 Uruguay
1934 FIFA Dünya Kupası 16 İtalya
1938 FIFA Dünya Kupası 15 Fransa
1950 FIFA Dünya Kupası 13 Brezilya
1954 FIFA Dünya Kupası 16 İsviçre
1958 FIFA Dünya Kupası 16 İsveç
1962 FIFA Dünya Kupası 16 Şili
1966 FIFA Dünya Kupası 16 İngiltere
1970 FIFA Dünya Kupası 16 Meksika
1974 FIFA Dünya Kupası 16 Batı Almanya
1978 FIFA Dünya Kupası 16 Arjantin
1982 FIFA Dünya Kupası 24 İspanya
1986 FIFA Dünya Kupası 24 Meksika
1990 FIFA Dünya Kupası 24 İtalya
1994 FIFA Dünya Kupası 24 ABD
1998 FIFA Dünya Kupası 32 Fransa
2002 FIFA Dünya Kupası 32 Güney Kore/Japonya
2006 FIFA Dünya Kupası 32 Almanya
2010 FIFA Dünya Kupası 32 Güney Afrika
2014 FIFA Dünya Kupası 32 Brezilya
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