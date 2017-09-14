Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

FIFA'dan Tuncay Şanlı'ya müjdeli haber

Tuncay Şanlı'nın bir dönem formasını giydiği Katar Ligi takımlarından Umm Salal'a karşı açtığı alacak davası FIFA'da sonuçlandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk Milli Takımının ve de Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Tuncay Şanlı'nın bir dönem formasını giydiği Katar Ligi takımlarından Umm Salal'a karşı açtığı alacak davası FIFA'da sonuçlandı. Spor hukuku uzmanı Av. Emin Özkurt tarafından yürütülen davada FIFA, Tuncay Şanlı lehine karara vardı ve Tuncay'ın Katar kulübünden alacağının ödenmesine hükmetti.

2014 Yazında Katar Ligi takımlarından Umm Salal'a 1 yıllığına transfer olan Tuncay Şanlı, Katar Yıldızlar Ligi'nde bir sezonda oynanan 26 karşılaşmanın tamamında forma şansı bulmuş ve takımı adına 11 gol atıp 5 asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti. Fakat Umm Salal kulübü Tuncay Şanlı'nın başarılı performansına rağmen sözleşmede kararlaştırılan hak edişlerini ödemediğinden, Milli futbolcu bu yılbaşında FIFA'ya başvurmuştu.

FIFA önünde Av. Emin Özkurt tarafından temsil edilen milli futbolcunun Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görülen davasında haklı olduğuna ve tüm hak edişlerinin kendisine ödenmesine karar verildi. FIFA, Milli futbolcu lehine hükmedilen tutarın ödenmesi için Katar kulübüne bir ay süre verdi.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Selçuk Bayraktar 12 yıl önce İHA'larla ilgili bakın ne söylemiş!

Selçuk Bayraktar 12 yıl önce İHA'larla ilgili bakın ne söylemiş!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA