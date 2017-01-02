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Eva Longoria ve Marco Schreyl FIFA ödül törenini sunacak

Futbolda yılın en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ve televizyon spikeri Marco Schreyl sunacak.

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FIFA, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl'in sunacağını açıkladı.
 
FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolda 2016 yılının en iyilerinin belirleneceği ve 9 Ocak'ta İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenecek ödül törenini aktris Eva Longoria ile televizyon spikeri Marco Schreyl'in sunacağı bildirildi.
 
Longoria, basketbol yıldızı Parker'ın eski eşi
Fransız basketbolcu Tony Parker'ın eski eşi ABD'li aktris Eva Longoria'nın yıldızı "Umutsuz Ev Kadınları" adlı diziyle parlamıştı. Alman sunucu Marco Schreyl ise Almanya'da yayınlanan "Pop Idol" ve "Yetenek Sizsiniz" gibi programların sunuculuğunu yapmıştı.
 
Ödüller 11 kategoride dağıtılacak
Törende, kadın ve erkeklerde yılın en iyi futbolcusu ile teknik direktörünün yanı sıra, fair play, taraftar, en iyi gol ve en iyi 11 kategorilerinde ödül verilecek.

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