Fikret Orman: Beşiktaş'a gönül vermiş herkesi mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında RB Leipzig'i 2-0 yendiği maçta Beşiktaş Başkanı Fikret Orman maç sonu açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'un Fikret Orman'ın açıklamalarından derledikleri şu şekilde:

"Çok mutluyum açıkcası. Evlerinden seyreden Beşiktaş'a gönül vermiş herkesi mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. 2/2 yaptık. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Monaco maçında da iyi bir sonuç alırsak turu garantileriz. Çok zor bir rakipti.

Golün erken gelmesi bizim için avantajlı oldu. Beşiktaş tecrübeli bir ekip.Bizim işimiz mutlu etmek. Bu galibiyet hem taraftarımız açısından hem de kulübümüzün tanınması açısından önemliydi.

12. adam görevini yaptı. Böyle bir taraftara sahip olduğum için, böyle bir camianın başkanı olduğum için çok mutluyum."