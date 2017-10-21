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Fikret Orman 3 Brezilyalı başkan ile bir araya geldi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Brezilya seyahatinde ülkenin önemli kulüplerinin başkanlarını da ziyaret etti.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Brezilya seyahatinde; Palmeiras Kulübü Başkanı Maurício Precivalle Galiotte, Santos Kulübü Başkanı Modesto Roma Junior ve Corinthians Kulübü Başkanı Roberto De Andrade ile bir araya geldi.

Fikret Orman’a temasları sırasında Metin Albayrak (Futbol altyapı, yapılanma ve scouting’den sorumlu. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nden sorumlu, Yönetim Kurulu Sözcüsü) eşlik etti.

Orman; Palmeiras, Santos ve Corinthians kulüplerinin başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu ve kendilerine Beşiktaş forması hediye etti.

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