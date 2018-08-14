Fikret Orman, 5 isme yeni yönetimde yer vermeyecek

Beşiktaş’ta 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Başkan Fikret Orman, mevcut yönetim kurulunda büyük bir değişikliğe gidecek. Yönetim Kurulu’nda enerji değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, son yapılan Divan Kurulu Toplantısı’nda seçime gitme kararı aldığını açıklayan Orman’ın listesi de şekilleniyor. Mevcut yönetimden Umut Güner, Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Ahmet Ürkmezgil, Candaş Tolga Işık, Hakan Özköse, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu listeye alacak olan Orman, Erdal Karacan’ı da yeni yönetimde düşünüyor.

5 isim yönetimde yok

Beşiktaş’ta gerçekleşecek seçim öncesinde Fikret Orman’ın listesinde düşünmediği isimler de belli. Erdal Torunoğulları, Deniz Atalay, Ahmet Nur Çebi, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni yönetimde yer almayacak. Metin Albayrak’ın yönetime girip girmeyeceği ise belirsiz. Başkan Fikret Orman’ın henüz listesine alıp almama konusunda kararsız kaldığı bir diğer isim de Ahmet Cihat Kumuşoğlu. Orman, yönetimden ayrılacak isimlerin yerine çok önemli yöneticileri listeye almayı planlıyor. Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve sanayicilerini yeni yönetime almayı planlayan Fikret Orman, LASK Linz maçının ardından ikna turlarına başlayacak. Muzaffer Nasıroğlu’nu yönetime almak isteyen Fikret Orman, Ömer Sabancı’yı da listesine eklemek istiyor. Orman’ın bir diğer sürprizi ise Serdal Adalı. Orman’ın daha önce kendisine karşı rakip olan Adalı’ya yönetime girmesi için teklifte bulunacağı öğrenildi.

(İHA)