Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman, 5 isme yeni yönetimde yer vermeyecek

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda listesinin yarısını yenileyecek. Orman’ın listesinde mevcut yönetimden 8 isim yer alacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Beşiktaş’ta 16 Eylül’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Başkan Fikret Orman, mevcut yönetim kurulunda büyük bir değişikliğe gidecek. Yönetim Kurulu’nda enerji değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyleyerek, son yapılan Divan Kurulu Toplantısı’nda seçime gitme kararı aldığını açıklayan Orman’ın listesi de şekilleniyor. Mevcut yönetimden Umut Güner, Berk Hacıgüzeller, Hüseyin Mican, Ahmet Ürkmezgil, Candaş Tolga Işık, Hakan Özköse, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu listeye alacak olan Orman, Erdal Karacan’ı da yeni yönetimde düşünüyor. 

5 isim yönetimde yok

Beşiktaş’ta gerçekleşecek seçim öncesinde Fikret Orman’ın listesinde düşünmediği isimler de belli. Erdal Torunoğulları, Deniz Atalay, Ahmet Nur Çebi, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni yönetimde yer almayacak. Metin Albayrak’ın yönetime girip girmeyeceği ise belirsiz. Başkan Fikret Orman’ın henüz listesine alıp almama konusunda kararsız kaldığı bir diğer isim de Ahmet Cihat Kumuşoğlu. Orman, yönetimden ayrılacak isimlerin yerine çok önemli yöneticileri listeye almayı planlıyor. Türkiye’nin önde gelen iş adamları ve sanayicilerini yeni yönetime almayı planlayan Fikret Orman, LASK Linz maçının ardından ikna turlarına başlayacak. Muzaffer Nasıroğlu’nu yönetime almak isteyen Fikret Orman, Ömer Sabancı’yı da listesine eklemek istiyor. Orman’ın bir diğer sürprizi ise Serdal Adalı. Orman’ın daha önce kendisine karşı rakip olan Adalı’ya yönetime girmesi için teklifte bulunacağı öğrenildi. 

(İHA) 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA