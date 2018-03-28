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Fikret Orman: Afrin'e gidip bölge halkına destek vermek istiyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Afrin'e giderek Zeytin Dalı harekatı kapsamında bölge halkına destek vermek istediğini açıkladı.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vatan Gazetesi'ne konuştu ve önümüzdeki günlerde Afrin'e giderek hem burada Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçik'e hem de bölge halkına destek vermeyi planladığını söyledi.

Orman, bölge halkının yıllardır çıkar savaşları altında ezildiğini kaydederken "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Her konuda öncü olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de destek ve moral verme niyetindeyim" dedi.

(Vatan)

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