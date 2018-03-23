Fikret Orman Al-Khelaifi ile görüştü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Süper Lig'e verilen aradan yararlandı ve Katar'da pek çok ziyarette bulundu. Bu ziyaretler kapsamında ilk olarak Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Attiyh ile bir araya gelen Fikret Orman, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi ziyaret etti.

'Keyifli bir futbol sohbeti yaptık' Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Fikret Orman, "Değerli dostum PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'yi, aynı zamanda başkanlığını yaptığı Katar Tenis Federasyonu'nda ziyaret edip, keyifli bir futbol sohbeti yaptık." ifadelerini kullandı.

(Sabah)