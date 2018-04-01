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Fikret Orman: Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, camia olarak Spor Toto Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluğa kenetlenmiş durumda olduklarını bildirdi.

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Başkan Orman, Beşiktaş Kulübünün resmi yayın organı Beşiktaş  dergisinin nisan sayısında yer alan başyazısında taraftarlara seslenerek, şu  ifadeleri kullandı:
 
"Artık rotamız tamamıyla lige dönmüş durumda. Avrupa maceramız bitse  de bizim için çok önemli bir kulvar olan ligde halen şampiyonluğun en güçlü  adaylarından biriyiz. Üst üste üçüncü şampiyonluğumuza kenetlenmiş durumdayız. Bu  zorlu maratonda siz taraftarımızın desteği, zaferlere ulaşmamızda en önemli  gücümüz olacaktır. Sizlerden ricam, takımımız Şeref'iyle oynayıp, Hakkı'yla  kazanırken desteğinizi devam ettirmeniz."
 
"Avrupa'da kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil"
 
Avrupa macerasının bu sezon bittiğini hatırlatan Fikret Orman, şunları  kaydetti.
 
"Maalesef Avrupa maceramızı bu sezon için noktaladık ama sizler  sayesinde, Beşiktaş camiasının başkanı olduğum için bir kez daha gurur dolu anlar  yaşadım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımları arasında grup  aşamasındaki en başarılı ekip unvanını elde eden futbol takımımız, grubunu  yenilgisiz tamamlayan, gruptan lider olarak çıkan, deplasmanlarda üç galibiyet  alan, en çok puan toplayan ve en çok gol atan Türk takımı olarak tarihe geçti.  Bayern Münih karşısında ilk maçta aldığımız beş farklı yenilgiye rağmen satışa  çıkar çıkmaz biletleri tüketen, tribünleri dolduran ve doksan dakika boyunca  dünyaya takımını destekleme konusunda bir kez daha ders veren siz  taraftarlarımızla ne kadar övünsem azdır. Her zamanki gibi muhteşemdiniz.  Beşiktaşımızın adını buraya kadar yükselten her bir futbolcumuzu alnından öpüyor,  sizlere de destekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki Avrupa'da  kupa kazanacağımız yıllar çok uzak değil."
 
Başkan Orman ayrıca, 23 Nisan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  açılış yıl dönümü olduğunu ve aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanacağına  dikkati çekerek, "Büyük önderimiz, en büyük Beşiktaşlı Gazi Mustafa Kemal  Atatürk'ün milletimize ve çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik  ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; tüm çocuklarımızın ve yavru  kartallarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu hatırlatıyor, ulu önderimizi  minnetle ve özlemle anıyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

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