Fikret Orman Aziz Yıldırım'a cevap verdi!

Süper Lig'in lideri Beşiktaş yeni transferler Babel, Mitrovic, Demba Ba ve Ersan Gülüm için Vodafone Arena'da imza töreni düzenledi. İşte açıklamalar...

Törende ilk söz alan isim Fikret Orman oldu. Orman, şöyle konuştu:

"Toplu imza törenindeyiz. Müsaade edersiniz her oyuncumuza söz hakkı vermek istiyoruz. Öncelikle Ersan'la başlayalım. Evine hoş geldin. Ersan bizim için çok özel bir oyuncudur. 2012'de kulübümüze başkan olduğumuz günler çok zordu. Ersan hiçbir konuşmada bile bulunmadan 500 bin euroluk maaşından indirim yaptı. Bizim için çok önemli bir duruştu. Hayatta unutamam onu. Bu sezon Ersan'ın evine dönmesini istiyorduk. Geçen sene istemeyerek yollamıştık. Aramızda olmasından dolayı çok mutluyum. Evine tekrar hoş geldin.

Demba ile alakalı söyleyeyim. Selamun aleyküm, hoş geldin. O bizimle çok bağdaşmış, Beşiktaş için çok sembol olmuş bir oyuncu. Takımımıza ve yuvamıza tekrar hoş geldin diyorum. Sakatlıkları geçmiş, antrenmanlara başladı. Mart ayında takımla beraber sahada olacağını tahmin ediyorum.

Babel'i daha evvel transfer etmek istedik. Türkiye'de sözleşmesi bittiğinde istemiştim. O zamandan bu yana takibimizdeydi. 10 sene sanki bizde oynuyormuş gibi intibak sağladı. 2 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Maşallah diyorum ona.

Matej Mitrovic'i uzun zamandır takip ediyoruz. Epey bir izledik. Çok gelecek vadeden bir oyuncu. Gelmesini çok istedik.

Bizim için imzalar kağıda değil, kalbe atılır. Bunun en önemli örneği Ersan ve Demba Ba'nın geri dönüşüdür."

Futbolcuların görüşleri ise şu şekilde:

Ersan Gülüm: Her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun. Herkes Beşiktaş’ı ne kadar sevdiğimi biliyor. Tekrar burada olmaktan çok mutluyum. Hayırlı olsun.

Demba Ba: Tekrar buraya imza attığım için çok mutluyum. Umarım şimdiki dönemim, bir öncekinden daha güzel geçer.

Ryan Babel: Türkiye’ye geri döndüğüm ve Beşiktaş’a geldiğim için çok mutluyum. Çok iyi başladım. Umarım burada şampiyonluklar yaşayacağız.

Mitrovic: Bu kadar büyük bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum. Umarım burada hep birlikte büyük başarılar kazanacağız.

Fikret Orman imza töreninin ardından ise şu sözleri sarf etti:

Hayırlı olsun bütün transferlerimiz. Gerçekten bir nebze kolay bir nebze zor bir transfer dönemi geçirdik ve ara transfer döneminde bizim kendi oyuncumuz gibi, takımdan bir süre ayrıldılar geri geldiler, iki de yeni oyuncu transferi yaptık. Her zaman olduğu gibi ince eleyip sık dokuduk.

Santraforla alakalı çok beklentiler oldu. Geçen sene de kaleciyle alakalı benzer beklentiler yaratılmıştı. Fakat şu an baktığımız zaman Beşiktaş ligin lideri ve en çok gol atan takım. Gol kralı da Beşiktaşlı. Taraftarlarımız da beklentiye giriyorlar ama unutulmaması lazım. Bizim bir tarafımız taraftar Fikret Orman, bir tarafımız da başkan ve sorumluluk sahibi Fikret Orman. Kalbimizden bir şeyler geçmiyor değil ancak bizim UEFA'yla alakalı durumumuz var.

BEŞİKTAŞ UEFA FİNANSAL RİSK TABLOSUNDAN ÇIKTI

Son açıklanan Finansal Risk analizine göre Beşiktaş, bu raporlarda artık yer almamakta. Bu doğru transferle alakalı bir durum. Duygusal karar vermemizle alakalı.

Kadromuza baktığımız zaman da Süper Lig'in gol kralı Cenk Tosun, Kamerun'un santraforu Aboubakar ve Ömer Şişmanoğlu. Şimdi Demba Ba da geldi. Gerçi gelmeden sezonu kapattırdılar.

MITROVIC ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bizde transfer Metin Albayrak'ın başkanlığını yapmış olduğu scout departmanından başlıyor. Onlar gerekli teklifleri ve talepleri alıyorlar. Onlar üzerine önce scout ekibi karar veriyor. Fikret Demirer ve Gökhan Keskin ikilisi karar veriyor. Ondan sonra Metin Albayrak'a geliyor. Metin Albayrak çoğu kez canlı olarak seyrediyor. En son bana soruluyor. Böylece işin teknik tarafı tamamlanmış oluyor. İşin ticari tarafında Umut Güner var. Nihai kararı ben veriyorum. Mitrovic'i kim seyretmiş bilmiyorum ama bizim scout ekibimiz Gökhan Keskin, Fikret Demirer, ben, Metin Albayrak izledi ve ondan sonra transfer ettik. Sezon sonu Fabri'yi bedelsiz transfer ettik. Fabri'yi istemiyoruz başkanım dediler. Şimdi taraftarın en sevdiği oyuncuların başında Fabri geliyor. Beşiktaş Kulübü'nün geldiği noktaya bakarsak kadro yapılanması ve finansal yapılanma parallelik arzetmekte.

AZİZ YILDIRIM'A CEVAP

Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Onlara değinelim. Quaresma, Sosa ve Mehmet Ekici'ye de açıklık getirelim. Bizim bir kulüp terbiyemiz var. Biz hiçbir camia ile kavga içerisinde, çatışma içerisine girmeyi arzu etmek istiyoruz. Fenerbahçe, Beşiktaş Kulübü ile alakalı açıklamalarda bulunuyor. Her kulübün kendisi ile alakalı açıklama yapma durumu olur. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Son yapılan açıklamalara söylenecek çok şey var ama cevap vermeyeceğiz. Bizim işimiz kulüpleri iyi yönetmek. Futbol sahada oynanan bir oyun. Bu başkanlar ve yöneticiler açısından hiçbir şekilde ego savaşına dönüşmemeli. Bu toplumun gerilmesine neden olur. Bizim işimiz taraftarlarımızı mutlu etmek. Biz kendi işimizi iyi yapmaya gayret ediyoruz. Yıldırım'ın yapmış olduğu konuşmalara girmek istemiyorum.

QUARESMA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATTIK

Ricardo Quaresma mevzusu. Quaresma'nın sözleşmesi bir sonraki sezon sonra bitiyor. Şu anda Quaresma'ya bir teklif götürülmesinin bir sebebi var. Sen oynama, 7 maç saha içerisinde bulunma, sözleşmesi uzamasın ve sezon sonu boşa çıkar. O teklifi yapanların hepsini mahkemeye vereceğim. F.Bahçe Kulübü'nden evraklarını istiyoruz. Kendisine sordum. Benim bilgim yok dedim. Biz kendisini Beşiktaşlı hisseden oyuncuları istiyoruz. Ben evimdeyim, sözleşme uzatmak istiyorum dedi. Biz de Quaresma'nın sözleşmesini uzattık. Sosa'nın neden ayrıldığını herkes biliyor. Sosa terörden ayrılmak istemiyormuş falan. Bize atmış olduğu mesajlar ortadadır. Kim neyi transfer etmek isterse transfer etsin. MEHMET EKİCİ BEŞİKTAŞ'IN BU KADROSUNA ZATEN GİREMEZ

Biz Mehmet Ekici'yi transfer etmek için bir girişimde bulunmadık. Kızkardeşleri ile ben görüştüm: "Beşiktaş'a gelmek istiyoruz" diye ifadede bulundular. Bunun üzerine Trabzonspor da Mehmet Ekici ile görüşülebileceğini ifade etti. Babası da "Mehmet Ekici, Şenol Güneş'le çalışmak istiyor" dedi. Biz de Trabzonspor'la prensipte anlaştık. Bu dakikadan sonra biz futbolcunun hayatı ile oynuyormuşuz falan. Mehmet Ekici Beşiktaş'ın şu anki kadrosuna zaten giremez. Biz gelecek sezon için düşünüyorduk. Nereye istiyorsa gitsin, biz bunun tarafı değiliz. Menajeri ve babası Beşiktaş'a gelmek isteyen kişiler. Olayın beni en rahatsız eden tarafı, Quaresma Beşiktaş'ın, Sosa Milan'ın, Mehmet Ekici Trabzonspor'un oyuncusu. F.Bahçe Başkanı'nın bununla ne işi var. Hiç kimse ile polemiğe girmek istemiyoruz. Biz F.Bahçe ile pazar günü sahada mücadele edeceğiz. Bunu futbolcular nezdine çekmesinin ne manası var. Herkes kendi kulübünü yönetsin. Bizden ayrılmak isteyenler olabilir. Biz kimin kalmasını istiyorsak Beşiktaş'ta kalıyor. Burası bir aile. Beşiktaş'tan giden geri geliyor. Bütün oyuncular Beşiktaş'a gelmek istiyor. Bizde her şey sevgi üzerine kurulmuştur. Bu zihniyet yakışmıyor. Herkes kendi işini yapsın. Kendiyle alakalı açıklamalarda bulunsun. Kendi marka değerine ve gelirine baksın.

BİRİSİNDEN MEDET BEKLEYEN NAMERTTİR

Bir tek problemlerde hakemlerde mi? Biz de yanlış işler yapmıyor muyuz? Birisinden bir medet bekleyen namerttir. Herkes kendi işine baksın. Beşiktaş'a bütün oyuncular gelmek istiyor. Bunları hep yaşıyoruz. "Bize şu gelmek istedi" şeklinde açıklamanın Beşiktaş'a ne faydası var? Bizim işimiz, Şenol hocanın işi Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmek. Bunu körükleyen yöneticiler. Ben bunların detaylarına girmem. Bu futbol ahlakına sığmaz.

ŞENOL GÜNEŞ'LE +1 YILLIK SÖZLEŞMEMİZ VAR

Şenol Güneş'le abi-kardeş ilişkimiz var. Çok büyük sevgi var aramızda. Biz Bursaspor'dan ayrılmadan önce Şenol Güneş'le dolaylı-dolaysız görüşmedik. İletişimsel aramızda hiçbir problem olmadı. Onun ve bizim bütün konsantrasyonumuz Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Beşiktaş'ı karıştırmak için yapılan hareketler var. Hoca'yla zaten +1 yıllık sözleşmemiz var. Onun da bizim de aklımızda sözleşme diye bir şey yok. Hoca ne zaman isterse sözleşme o zaman uzar.

AZİZ BEY İÇİN YAPILAN TEZAHÜRATLARA ÜZÜLDÜM