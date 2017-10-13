Fikret Orman, Babel'in kırmızı kartından sonra stadı terk etti Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçı tribünden izleyen Başkan Fikret Orman, Babel'in oyuna girdikten 2.5 dakika sonra kırmızı kart görmesine çok sinirlenerek stadı terk etti.