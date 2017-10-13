Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman, Babel'in kırmızı kartından sonra stadı terk etti

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçı tribünden izleyen Başkan Fikret Orman, Babel'in oyuna girdikten 2.5 dakika sonra kırmızı kart görmesine çok sinirlenerek stadı terk etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Zorlu deplasmanda oldukça tutuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta ikinci yarı oyuna dahil olan Ryan Babel, sahada 2.5 dakika kalarak 48. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonunun ardından adeta çılgına dönen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sinirlenerek protokol tribününü terk etti.

Çileden çıkan Başkan Fikret Orman, stadı terk ederek tepkisini gösterdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçlar bölgedekiler tarafından coşkuyla karşılandı

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri araçlar bölgedekiler tarafından coşkuyla karşılandı

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

İşte yabancı marka silahlara alternatif olacak Türkiye’nin yerli silahları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA