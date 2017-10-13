Fikret Orman, Babel'in kırmızı kartından sonra stadı terk etti
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçı tribünden izleyen Başkan Fikret Orman, Babel'in oyuna girdikten 2.5 dakika sonra kırmızı kart görmesine çok sinirlenerek stadı terk etti.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu. Zorlu deplasmanda oldukça tutuk bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta ikinci yarı oyuna dahil olan Ryan Babel, sahada 2.5 dakika kalarak 48. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu pozisyonunun ardından adeta çılgına dönen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sinirlenerek protokol tribününü terk etti.
Çileden çıkan Başkan Fikret Orman, stadı terk ederek tepkisini gösterdi.
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