Fikret Orman başkanlık dilekçesini verdi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Başkan Adaylık dilekçesini ve Yönetim Kurulu listesini Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etti.

Şu ana kadar sadece Fikret Orman'ın aday olduğu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı (9-16) Eylül tarihlerinde BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(DHA)