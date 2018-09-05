Fikret Orman başkanlık dilekçesini verdi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Başkan Adaylık dilekçesini ve Yönetim Kurulu listesini Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etti.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi Başkan Adaylık dilekçesini ve Yönetim Kurulu listesini Divan Başkanlık Kurulu'na teslim etti.
Şu ana kadar sadece Fikret Orman'ın aday olduğu Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı (9-16) Eylül tarihlerinde BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.
(DHA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.