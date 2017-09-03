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Fikret Orman: Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbol takımının Türkiye'deki en iyi kadroya sahip olduğunu savundu.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbol takımının  Türkiye'deki en iyi kadroya sahip olduğunu savundu.
 
Fikret Orman, siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş  dergisinin eylül sayısındaki yazısında, "Son iki sezonun şampiyonu unvanıyla yeni  sezona yine iddialı bir şekilde başladık. Şüphesiz Türkiye'nin en iyi kadrosuna  sahibiz. Transferlerimizde özellikle Beşiktaş ruhuna yakışır, hırslı, terinin son  damlasına kadar sahada mücadeleyi bırakmayacağına inandığımız, maddiyattan ziyade  huzura önem veren oyuncuları kadromuza kattık." ifadelerini kullandı.
 
Yeni sezonda da başarılı bir dönem geçireceklerine olan inancını  aktaran başkan Orman, "Göreceksiniz ki takımımızın başında olmasından gurur  duyduğumuz Şenol Güneş ile daha nice zaferler kazanacağız. Şüphesiz her başarı,  daha önemli başarıları elde etme arzusunu ve hedefini de beraberinde getiriyor.  Tarihimizdeki üç sezon üst üste şampiyonluğu, hatta Avrupa'da da önemli zaferler  elde edeceğimize gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
"Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmıştır"
 
Kulüp olarak tanınırlıklarının çok arttığını dile getiren Fikret  Orman, yazısında şu görüşlere yer verdi:
 
"Beşiktaş, Türkiye'nin sınırlarını aşmış, dünyada adından en çok söz  ettiren kulüplerden biri haline gelmiştir. 'Come to Beşiktaş' sloganıyla  hazırlanan videolar, 1,5 milyardan fazla görüntülendi. Çin Devlet Televizyonu,  Vodafone Park'tan ve müzemizden canlı yayın yaptı. Yeri geldikçe sizlerle  ayrıntılarını paylaşacağımız çok önemli projelerin de hazırlıkları içindeyiz.  Köklerimizden, geleneklerimizden, ilkelerimizden taviz vermeden yol alırken tek  arzumuz, birlik ve beraberlik içinde, ailemizdeki mutluluk azalmadan  Beşiktaşımızın adını zirveye yazdırmak."
 
Orman ayrıca, siyah-beyazlı taraftarlara uyarıda bulunarak, "Bir  konuya dikkat çekmekte fayda görüyorum. Asla rakiplerin tahriklerine kapılmayın.  Fair play kuralları içerisinde takımımızı destekleyin ve asla sporcularımızı  sahada yalnız bırakmayın. Beşiktaş, taraftarıyla güzel, tribünleriyle güçlüdür."  görüşlerini paylaştı.

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