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Fikret Orman: Beşiktaş Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı

Beşiktaş Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni Vodafone Park Stadı'nda yapıldı. Başkan Fikret Orman yaptığı konuşmada; 'Beşiktaş Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı' dedi.

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Bayramlaşma törenine başkan Fikret Orman, Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Basketboldan Sorumlu Yönetici Cihat Kumuşoğlu, kongre üyeleri ve genç amatör sporcular katıldı.
 
Törende kısa bir konuşma yapan Fikret Orman tüm branşlarda şampiyonluk dilerken zor bir sezon olacağını belirtti.
 
FİKRET ORMAN ''KENETLENDİĞİMİZ SÜRECE KAZANAMAYACAĞIMIZ MAÇ YOK''
 
Başkan Orman ''Öncelikle herkese iyi bayramlar olsun. Allah herkese sağlıkla huzurla bir arada olmayı nasip etsin. Yeni bir sezona başladık herkes bunun heyecanı içinde. Bütün camiamızın yeni sezonu hayırlı olsun .Bunu bir tek futbol olarak görmemek lazım, bütün branşlarda mücadele veren takımlarımıza hayırlı sezonlar diliyorum. Zor bir sezon bekliyor bizi. Beşiktaş Türkiye'nin yükselen değeri ve parlayan yıldızı. Onun için de her geçen gün rekabet daha da artıyor. Bu bizi daha çok kenetlemeli birbirimize olan bağımızı kuvvetlendirmeli. Beşiktaş kenetlendiği sürece alamayacağı maç yoktur. Bu sene yine bütün branşlarda inşallah hep beraber şampiyonluklar geçiririz.'' diye konuştu.
 
Konuşmasının ardından tüm ziyaretçiler ile tek tek bayramlaşan Fikret Orman, üyelerin ve sporcuların fotoğraf çektirme isteğini de kırmadı ve herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.

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