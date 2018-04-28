Fikret Orman: Beşiktaş'ı kimse yıkamaz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kalan maçları iyi sonuçlarla bitirip şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Pendik'te bulunan No: 1903 Gazi Akınal Sosyal Tesisleri'nin açılışında konuşan Orman, "Son 4 haftada iyi sonuçlar alıp ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Çizgimizden sapmadan devam ediyoruz. Efendiliğimizle, kimseyle değil, Beşiktaş ile uğraşarak buna devam edeceğiz. Doğru bir tanedir. Zaman içinde gerçek değerini bulur. Önümüzdeki maçları efendiliğimizle oynayacağız. Şerefimizle oynayıp hakkımızla kazanacağız." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I KİMSE YIKAMAZ"

Beşiktaş'ın büyümeye devam ettiğini kaydeden Orman, "Beşiktaş efendiliğiyle, namusuyla büyüyor ve büyümeye devam edecek. Beşiktaş büyürken birlik olmak zorunda. Hamd olsun Beşiktaş'ı kimse yıkamaz. Kimsenin buna gücü yetmez." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın değerlerine sahip çıkan bir kulüp olduğunun ve tesis yatırımlarına devam edeceklerini belirten Orman, şunları söyledi:

"Beşiktaş önemli değerleri olan kulüptür. Önemli başkanlar tarafından idare edilmiştir. Hep bir çizgimiz var, o çizgide yürümeye devam ediyoruz. Biz ahde vefası olan bir kulübüz. Baba Hakkı ile alakalı Fulya tesisini yaptık. Şevket Belgin için basketbol salonu yaptık. Mehmet Üstünkaya için Akatlar 1903 tesislerini yaptık. Bugün de Gazi Akınal için tesis açıyoruz. Gazi abi sabah Beşiktaş ile kalkar akşam Beşiktaş ile yatardı. Çok önemli hizmetlerde bulundu. Nicelerine devam etmek nasip olsun. Burası Süleyman Seba döneminde alınmış bir tesisti. Zaman içinde yenilenmeye ihtiyacı oldu. Kulüp olarak büyük bir yatırım yaptık ve bu yakada da tesis açmak nasip oldu. Buna devam etmek istiyoruz. Derneklere talimat verdim, herkes çalışacak. Sadece biz çalışmayacağız. Büyükşehirlerimizin hepsinde, Beşiktaşlıların olduğu yerlerde bu tesislerimizin açılmasını istiyoruz."

NO: 1903: GAZİ AKINAL SOSYAL TESİSLERİ AÇILDI

Başkan Orman, konuşmasının ardından ikinci başkan Ahmet Nur Çebi ve Gazi Akınal'ın oğlu Ali Akınal ile kurdele keserek siyah-beyazlı kulübün yeni tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Beşiktaşlı taraftarların da yoğun ilgi gösterdiği açılışta "Büyük başkan" tezahüratları yapıldı.