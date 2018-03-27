Fikret Orman: Beşiktaş'ın gündemi Talisca değil

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı kulübün 1 numarası, gündemdeki konulara ilişkin konuşurken, Anderson Talisca ve Oğuzhan için de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"3 sene üst üste şampiyonluk yaşatmak istiyoruz"

Rakibimiz Başakşehir’in o maçta önemli oyuncuları yoktu. 10 kişi oynamalarına rağmen kazandılar. Futbolda dün yoktur. Önümüzde 8 maç var. Şampiyonluk fırsatı önümüze gelecektir. Ama ne yapacağımız önemli. 3 sene üst üste şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz.

"Ümraniye'ye destek verme amaçlı gidiyorum"

Ümraniye’ye gidiyorum ama ben bir teknik adam değilim. Hocamızın orada ekibi var. Arkadaşlarımıza destek vermek anlamında giderek gayret ediyorum.

Beşiktaş'ın projeleri hakkında

İstemediğimiz bir noktadayız. Daha fazla puan toplamamız lazımdı. Ben bir futbol yorumcusu değilim. Bizim işimiz önümüz ile alakalı. Geçmişle alakalı değil. Tesislerle alakalı gündemimizde neler var? Hemen hemen bütün tesisleri bitirdik. Nisan ayında inşallah restoranları açacağız. Ümraniye’deki futbol akademisine bayağı büyük bir yatırım yapacağız. Dün Ankara’daydım. İyi gidiyoruz ama hızlanmamız lazım. Gerede’de otelimiz var. Önümüzdeki sezon için onu da yapmak istiyoruz. Bir de basketbol salonu projesi var. Maketleri yapılıyor. Sponsorluk anlaşması imzalanırsa ona da başlayacağız.

"109 yılda yapılanlardan daha fazla yatırım yaptık"

115.senedeyiz. 109 yılda yapılandan daha fazla yatırım yaptık. Akaret’teki yatırım kat karşılığı yapıldı. Yatırım değildi. Fulya da öyleydi. Projeleri bitirmek istiyoruz. Bir de 2 hafta içinde Pendik1903’ü açacağız. Muhteşem oldu. Antalya1903 açıldı, muhteşemdi. Bayıldım. Taraftarların hoşça vakit geçireceği yerler oluşturmaya çalışıyoruz. Şampiyonlukla taçlandığı zaman bir anlam ifade ediyor. Bizim için en önemlisi o.

Orman'dan Talisca ve Oğuzhan açıklaması

Gündem boş olunca haberler çıkıyor. Hep transfere dönülüyor. Basın mensupları da haklı. Ama Beşiktaş’ın gündemi Talisca değil. Bunları kamuoyuyla paylaşmak zorunda değiliz. KAP’tan gerekli açıklamaları yapıyoruz. Transfer durmuyor. Talisca’da atak olabilir mi? Olabilir. Sinyalleri verdik. Oğuzhan da öyle. Bütün yaz transferler ne olacak diye konuşacağız. Cumartesi günü Alanyaspor ile zorlu bir maçımız var. Önce Alanyaspor’u yenmek istiyoruz. Güzel bir maç olacak. Bütün Beşiktaşlılar, her zaman olduğu gibi şampiyonluğun en büyük destekçisi olmalı. Onu da statta göstermemiz lazım.

(Ajansspor)