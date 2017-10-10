Fikret Orman: Domagoj Vida'nın ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Onu istiyoruz

Trabzonspor karşılaşması öncesi çıktığı Brezilya seferi büyük yankı uyandıran Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yürüttükleri çalışmalar ve gelecek planları hakkında SABAH'a özel açıklamalar yaptı. Transfer için geniş bir oyuncu havuzu oluşturduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını kaydeden Orman şunları söyledi:

Brezilya'daki çalışmaların iki nedeni var. Önceden belirlediğimiz isimlere bakmanın yanı sıra genç ve yeni yetenekleri görmek istedik. Ama daha önemlisi burada futbolun paydaşlarıyla dostluklar kurup yeni projeler üretmek istiyoruz.

BİZDE TRANSFER 365 GÜN SÜRÜYOR

"Bizim 365 gün transfer çalışmalarımız sürüyor. İki yıldır şampiyonuz ve bu yıl üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istiyoruz. Sürdürülebilir başarıyı sağlarken takımı bozmadan rotasyon yapmalıyız. Genç oyuncuları da kadroya katarak takımın yaş ortalamasını belli bir seviyede tutmamız gerekiyor. İşte bunun için çalışmalarımız var."

Sezon sonu takımın yaş ortalamasını birkaç yaş düşüreceğiz. Bunu yaşlı ve tecrübeli oyuncular kötü performans sergilediği için değil önümüzdeki yıllara başarı çıtasını yukarda tutarak geçişi sağlamak için planlıyoruz. Yarını bugünden planlamayanlar sıkıntı yaşıyor.

VİDA'YI TAKIMDA GÖRMEK İSTİYORUZ

"Domagoj Vida takımda görmek istediğimiz oyunculardan biriydi. İki yıl önce almak istediğimizde 10 milyon Euro bonservisi vardı. Ocak ayında sözleşmesi bitiyor. Onu istiyoruz. Vida ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar."

"Her mevkii için alternatif bakıyoruz. Futbolcu havuzu düşünün, 40-50 kişilik bir futbolcu grubu var. Bu, zaman zaman azalıyor, zaman zaman çoğalıyor ama bu havuzdan geleceği planlayarak transferler yürüteceğiz. Bunların içinde gurbetçiler de var, genç yıldızlar da var, takıma direkt etki edecek oyuncular da var. Hepsini takip ediyoruz ve iletişim süreçlerini araştırıyoruz."

ANLAŞMA TAMAM

Beşiktaş, Ocak ayında Dinamo Kiev ile anlaşması bitecek olan Hırvat stoper Domagoj Vida ile ön protokol imzaladı.

Sabah