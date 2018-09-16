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Fikret Orman: Eğer müsaade ederlerse şampiyon olacağız

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda soruları yanıtladı. Orman, konuşmasında 'Eğer müsaade ederlerse şampiyon olacağız' diyerek göndermede bulundu.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Aspor’un sorularını yanıtladı. Orman, konuşmasında 'Eğer müsaade ederlerse şampiyon olacağız' diyerek göndermede bulundu.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yaptığı açıklama şöyle;

Seçim olmayınca seçim heyecanı olmuyor. Bugün kongre üyelerimizle, Beşiktaşlı dostlarımızla burada buluşuyoruz. Herkes gelecek oyunu kullanacak. Zaten tek aday olduğumuz için sonuç belli. Ama benim açımdan görmediğim dostlarımla, arkadaşlarımla, kongre üyeleriyle bir araya gelmek için bir fırsat oluyor. Onlarla bugün zaman geçireceğiz.

Eğer müsaade ederlerse şampiyon olacağız

Kısa dönemde bir planımız var. Hem finansal hem sporsal hem tesissel, hem de pazarlama gibi birçok görevlerimizi belirledik. Önümüzdeki 8-9 ayda yapacağımız, şu anda temelini atıp belki bir sonraki dönemde bitireceğimiz şeyler var. En önemli şey, şu günkü ekonomik koşullarda Beşiktaş’ın finansal yapısını ve kulübün itibarını devam ettirebilmek ve tabii ki eğer müsaade ederlerse de şampiyon olmak. Bunu şimdi açmayayım, sonra açacağız.

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