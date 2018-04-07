Fikret Orman Etik Kurulu'na sevk ediliyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Göztepe maçından iki gün önce rakip takım forvet Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalar, Orman'ı TFF'lik yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, incelemeye aldığı açıklamalar ile ilgili görüşünü 9 Nisan Pazartesi günü TFF yönetim kuruluna sunacak. Orman'ın kulüp başkanı olması sebebiyle bu konuda kararı federasyon başkanı ve yönetim kurulu verecek.

Kurulun, Orman'ın açıklamalarının "Etik Dışı" olduğu kanatine vardığı ve bu konuda Orman'ın sevkini talep edeceği öğrenildi.

Etik Kurulu, yapmış olduğu incelemede açıklamaların "etik dışı" veya "disiplin ihlali" olup olmadığı yönünde de karar verebilecek.

Federasyon yönetim kurulu, kısa bir süre önce MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun müsabaka öncesi hakem Abdullah Yılmaz'ı aramasından dolayı etik kurulu'na sevk etmiş ve kurul, hakem Abdullah Yılmaz'ı dinlemişti. Yusuf namoğlu'nu da dinlemesi gereken kurul, önümüzdeki günlerde kararını verecek.

(Sporx)