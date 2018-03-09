Fikret Orman: Fenerbahçe bizim rakibimiz değil

İşte Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın açıklamaları;

'Quaresma'yla ilgili disinlin kuralları uygulanacak'

Öncelikle olarak Quaresma'nın yaptığını doğru bulmuyorum. Pepe'nin de maçta ayağı kırıldı. Quaresma'yla ilgili kulüp içerisindeki gerekli disiplin kuralları uygulanacaktır.

Cezalar açıklanmadan da biz bir açıklama yaptık. Ama futbolcuların haklarını korumuyorsunuz falan demeye başladılar. Sonra kibirli Beşiktaş demeye başladılar. Sonra Beşiktaş kollanıyor demeye başladılar. Beşiktaş ne zaman kollanmış ki şimdi kollansın.

'Lens gerekli katkıyı sağlayacaktır'

Konuşmanın buradan birşey söylemenin bir anlamı yok. Sonra gerek ben, gerek hocamız ceza alıyor konuşunca. Yapacak birşey yok. Biz geniş bir kadro kurduk. Quaresma'nın yerine kariyeri son derece parlak olan Lens var. Lens'in büyük performans sağlayacağını, Quaresma'nın yerinde oynayıp şampiyonluk yolunda büyük katkı sağlayacaktır. Biz 2 sene önce stadımız olmadan şampiyon olduk. Geçen sene de yine aynı şeylerle karşılaşmamıza rağmen şampiyon olduk. Bu sene de şampiyon olacağımızı söylüyorum. Takımımızı tribünleri doldurup, sonuna kadar destekleyeceğimizi söylüyoruz. Bayern Münih'i ağırlayacağız. Onların taraftarları da gelecek. İnşallah o maçta da 11'e 11 oynayıp Beşiktaş'ın gücünü göstermek istiyoruz.

'Rakiplerimizin gerginliği seçimlerden kaynaklı'

Biz mutluluk saçan, gülümseyen yüzleri olan bir kulübüz. Ama rakiplerimizin seçimleri var. Onun bir gerginliği var. Hem Fenerbahçe'nin, hem Galatasaray'ın bugün öğrendiğin kadarıyla Trabzonspor'un da seçimi var. Bizim böyle dertlerimiz yok. Fenerbahçe'yle ilgili söyleyecek birşeyim yok. Biz maçlarımız da Fenerbahçe'ye üstünlük sağladık. Artık maçımızı oynadık, artık bizim rakibimiz değil Fenerbahçe. Bizim artık başka maçlarımız var. Fenerbahçe'yle maçları olanlar onu düşünsün.

Bizi birşeyin içine çekmeye çalışıyorlar. Başka bir maç oluyor, Beşiktaş konuşuyorlar. Bir şey oluyor, Beşiktaş konuşuluyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, gazetecinin tarafı olmaz. Böyle şeylerde her şey sahada belli oluyor. Biz çıkıyoruz topumuzu oynuyoruz.

'Beşiktaş'a önyargı var'

Quaresma'yla ilgili biz gittik Tahkim'e itirazımızı verdik ama karar çıktı. Bununla ilgili yapılabilecek birşey yok. Ama şunu söyleyeyim kurulların Beşiktaş'a karşı bir ön yargısı var.

Mustafa Öğretmenoğlu yorumu

Mustafa Öğretmenoğlu genç bir hakemimiz. Bizim maçımıza ilk defa verilmiş olmasının arkasında bir şey aramıyorum. Gördüğünü çalacağını temenni ediyorum. Biz çıkacağız, topumuzu oynayacağız. Hakemin de sahada işini yapacağını düşünüyorum. Hakemin maçı karışmak adına birşey yapmamasını temenni ediyorum.

Negredo ve Mertcan Çam açıklaması

Bizim de hatamız. Adamı meşhur ettiler. Bizim üzerimizden birşeyler yazarak kendini meşhur etmeye çalışıyor. Kendini Beşiktaş üzerinden popüler yapmaya çalışmasına müsade etmem. Talimat verdim. Negredo'nun menajerini çağırdım. Açıklama yapılacak. Geldiğimiz nokta hep planlanmıştır, geldiğimde de söyledim. Bizim doğrularımız belli. Taraftarımız da bize güvenir. Daha fazla kimseye prim yaptırmayalım. Biz Beşiktaş'ın parasını kimseye yedirmeyeceğiz diye geldik. Kimsenin haberi olmadan 6 ay önceden imza attığımız oldu. Vida'da olduğu gibi. Açıklanmamış bir strateji üzerinden böyle olmuş böyle yapılmış demek olmaz. O kimseye prim yaptırtmam. Onların listesini versinler, onların listesindeki menajerlerle mi iş yapalım. Böyle şey olmaz. Bu konuda da daha da fazla kimseye prim yaptırtmayalım. Bir transferle ilgili günü geldiğinde açıklamamızı zaten yaparız.

'Ben bu ailenin büyük babasıyım'

Tesisler bizim evimiz. Ben de bu ailenin büyük babasıyım. Öyle diyim. Ben tesislere sık giderim. Gitme amacım da Şenol ağabeyle konuşmaktır. Durum tespiti yaptılar falan böyle birşey yok. Sene 1 ve 2 defayı geçmemek kaydıyla futbolculara konuşmalar yapıyorum. Ama şimdi öyle bir durum yok. Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor'u yendiler. Gayet güzel gidiyorlar. Bütün maçlarımızı kazandığımız takdirde zaten şampiyonuz. Ama bu futbol. Bayern Münih maçında olduğu gibi şanssızlıklar da olabilir. Ama ilk olarak çok ileriyi düşünmeden hemen yarınki maçı kazanmamız gerekiyor.

PSG maçındaki sürpriz buluşma

Ben BeinSport'u Türkiye'ye girdiğinden beri destekliyorum. Ülkemiz futbolunun tanıtılması için çok önemli görüyorum BeinSports'u. PSG maçında Yusuf Bey'le buluşmamızın arkasında herhangi bir beklenti yoktur. Arkadaşımdır. Futbolumuza desteğe devam etmesini temenni ediyorum

'Kurulların hukuka göre karar vermesi lazım'

Kurullar atamayla gelen yerlerdir. Atamayla gelen yerlede siyaset olur. Çünkü atanan insanda öyle bir durum olur. Kurulların hukuka göre ceza vermesi lazım. Görünüye göre, Twittter'a göre ceza verilmemesi lazım. Umarım onlara Allah akıl fikir versin, doğru yöne sevk etsin. Başka birşey demek istemiyorum o konuda. Biz o konuda galeyanlara gelmeyiz. Biz şampiyon olmaz istiyoruz. Geçen sene de haksızlıklarla karşı karşıya kaldık. Ama şampiyon olduk o haksızlıklar konuşulmadı.

Aykut Kocaman açıklaması! 'Babası sevdiğimiz bir abimizdir.'

Aykut Hoca değerli bir rakibimizin hocasıdır. Bir maçımız daha var. Algı üzerinden yapmaya çalıştığınız şeyler tutmuyor. Allah'ın bir adaleti var. Biz top oynayacağız. Bize para verenlere güzel futbol izleteceğiz. Algı üzerinden futbol oynanmaz. Sene sonunda listeye bakarsın kim kaçıncı sıradadır. Algıyla birşey olmuyor. Aykut Hoca camiada sevdiğimiz bir hocadır. Aykut hocanın babası çok sevdiğimiz bir abimiz. Beşiktaş Divan üyesidir. Kimi zaman ben de sinirli oluyorum. Kıracak şeyler söylemek istemiyorum. Allah herkesin işini rast getirsin.

Beşiktaş'a karşı ekstra motivasyon sadece derbilerde değil, bütün maçlarda oluyor. Bursa'yla oynadık çok motiveydiler. Konyaspor da öyleydi. Beşiktaş büyük bir kulüp. Ondan kaynaklanıyor. İyi bir kadromuz var. Tecrübemizle bunları aşacağız.

2000'de Galatasaray, UEFA şampiyonu oldu ve aşağı çekmeye çalıştılar. Şu anda da Beşiktaş son 4 senede başarılarla iyi işler yapıyor ve beraber yapmalıyız. Sahada rakibiz, dışarıda değil

Beşiktaş'tan Volvo'yla işbirliği!

Beşiktaş, sponsorluklarına bir yenisini daha ekleyerek, otomotiv markası Volvo ile güçlerini birleştirdi.

Vodafone Park’ta düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başkan Fikret Orman ile Volvo Car Turkey Genel Müdürü Sabri Sözen katıldı.

Otomotiv sektörüne damga vurmuş Volvo car ile sponsorluğun hayırlı olmasını dileyen Fikret Orman, “Beşiktaş’ın globalleşme stratejisiyle uluslararası markalarla için iş birliklerini arttırmaya devam ediyoruz. Volvo car ile çok önemli anlaşma yapıyoruz. Camia olarak çok mutluyuz. Volvo car ile 2019 sezonunun sonuna kadar premium partnerimiz oldu. Kulübümüzün öz kaynaklarına destek olacak. Vodafone Park ile Volvo’nun çok benzerlikleri var. İki markanın bir araya gelmesinden dolayı mutluyuz. Bizim için önemli olan tarafı sponsorluklar. Bu bir uzun sürekli ilişki ağı. İnanıyorum ki her iki markayla da değerine yakışır yol arkadaşlığı olacaktır” diye konuştu.

Beşiktaş’a sponsor oldukları için mutlu olduklarını söyleyen Sabri Sözen, “En büyük partnerlerimizden biri olacak. Beşiktaş’ın marka algısı ile Volvo marka algısının uyuşması bu sponsorluğu yaptı. İki markanın da insana yaptığı yatırım birleştirici bir unsur oldu” şeklinde konuştu.