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Fikret Orman: Galatasaray derbisi final olur. Belki bize beraberlik bile yetebilir

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray derbisinin final olacağını ve o haftaya kadar kayıpsız gitmeleri gerektiğini söyledi.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Başakşehir karşısında alınan yenilginin ardından harekete geçti.

Şampiyonluk yolunda takımı yalnız bırakmak istemeyen Orman, sık sık tesislere gitme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne giden başkanın, hem Şenol Güneş’e hem de futbolculara moral verdiği öğrenildi. “Galatasaray maçına kadar kaybetmeyelim. Orası final olur. Belki bize beraberlik bile yetebilir. Yeter ki zayıf rakiplere karşı motive olun ve onlara puan vermeyelim” diyen Fikret Orman’ın bu hafta içinde en az 3 gün daha takımı ziyaret edeceği belirtildi.

(Haberturk)

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