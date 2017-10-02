Fikret Orman: Gelirlerimiz her geçen gün artıyor ama bizim için yeterli değil

Orman, kulübün dergisinin ekim sayısı için bir yazı kaleme aldı. Fikret Orman, yazısında, “Önümüzdeki günlerin Beşiktaş ve Beşiktaşlılar için çok daha güzel ve aydınlık olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Bizim tek amacımız Beşiktaşlılar’ı mutlu etmek. “Efendi”lik içinde “vefa”yı unutmadan, her geçen gün daha fazla birlik ve beraberlikle bu sezon sonunda da motorlarımızı maviliklere süreceğiz” ifadelerine yer verdi. Fikret Orman’ın yazısının tamamı şöyle:

“Sevgili Beşiktaşlılar,

Globalleşme politikalarımızı birer birer hayata geçiriyor ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Beşiktaşımız’ın stadı Vodafone Park’ın, 2019 UEFA Süper Kupa finaline ev sahipliği yapması, sadece kulübümüz değil, ülkemiz açısından çok önemli bir gelişme... Gelirlerimiz her geçen gün artıyor ama sadece Türkiye şartlarında değerlendirmek bizim için yeterli değil. Bizim hedefimiz, dünyada söz sahibi olmak. Her geçen gün taraftar kitlemiz artıyor. Geçmişimizi, geleneklerimizi unutmadan büyümek için atılan her adım, sizlerin inancı ve desteğiyle yeni adımların cesareti olacak.

Tüm sporculara örnek olması açısından futbolcu evladımız Muhammed Öztürk’e özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Geçtiğimiz sezon UEFA Gençler Ligi’nde Napoli ile oynadığımız genç takım maçında Muhammed ile rakibi Gennaro arasında bir tartışma yaşanmış, ancak maçın ardından ikili birbirlerinden özür dileyerek sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmışlardı. UEFA, Muhammed Öztürk ile Gennaro’nun bu davranışını “Respect Moment” (En Saygılı An) olarak belirledi ve ödüllendirdi. Maçların skorları ne olursa olsun, rakiplerimiz ya da başkaları ne yaparsa yapsın, uzun vadede kazanacak olan işte bu anlardır.

Önümüzdeki günlerin Beşiktaş ve Beşiktaşlılar için çok daha güzel ve aydınlık olacağına tüm kalbimle inanıyorum. Bizim tek amacımız Beşiktaşlılar’ı mutlu etmek. “Efendi”lik içinde “vefa”yı unutmadan, her geçen gün daha fazla birlik ve beraberlikle bu sezon sonunda da motorlarımızı maviliklere süreceğiz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 94. yıl dönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Bu vesile ile tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”