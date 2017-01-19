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Beşiktaş'ta forvet transferini Fikret Orman bitirecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, golcü transferi konusunda daha 12 günlük sürelerinin olduklarına dikkat çekti ve camiaya mesaj gönderdi.

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Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda takıma yeni bir forvet kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, görüştükleri birçok isimden sakatlık ve mali konular sebebiyle vazgeçmişti. Bu doğrultuda; Klaas-Jan Huntelaar, Pylyp Budkivsky, Roberto Soldado ve Brown Ideye’yle görüşen ancak sonuç elde edemeyen Kara Kartal’da, forvet transferi kapanma noktasına gelmişti.
 
BİRKAÇ FUTBOLCUYLA GÖRÜŞÜYORUM
 
Bundan dolayı çalışmalarını durduran Beşiktaş transfer komitesi, Başkan Fikret Orman’dan gelen son haberle tekrar aktif hale geçti. Yönetimdeki son görev dağılımı sonrasında Umut Güner, Metin Albayrak ve Emre Kocadağ’a ek olarak Kulüp Direktörü Ali Naibi’nin de yer aldığı transfer komitesindeki yöneticilere mesaj gönderen Orman’ın, “Forvet transferi için görüştüğüm birkaç futbolcu var. Sürpriz bir ismi takıma kazandırabiliriz. Benden haber bekleyin” dediği öğrenildi.
 
FARKLI İSİMLER GÜNDEME GELEBİLİR
 
Forvet transferi konusundaki çalışmalarını titizlikle yürüten Başkan Fikret Orman’ın, daha önce de ilgilendikleri Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’den Jackson Martinez ile Atletico Madrid’li Fernando Torres’in peşinde olduğu konuşuluyor. Orman’ın, ara transfer döneminin bitimine daha 12 gün olması sebebiyle farklı isimler için de yurt dışında girişimlerde bulunduğu ve takıma yeni forvet alınması konusunda kararlı olduğu bildirildi.

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