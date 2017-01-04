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Fikret Orman, Haluk Levent'le birlikte şarkı söyledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ünlü şarkıcı Haluk Levent ile birlikte şarkı söyledi.

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Devre arası kampı için Antalya'da bulunan Beşiktaş'ı ziyarete gelen Başkan Fikret Orman, Siyah-Beyazlıları takip eden basın mensupları ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Antalya'da bir restoranda düzenlenen yemeğin sürpriz konukları ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ve sanatçı Haluk Levent oldu.

Önce sanatçı Haluk Levent, Fikret Orman'ın yanına gelerek doğuştan hasta bir Beşiktaşlı olduğunu söyledi ve başkan ile selfie çekti. Basın mensuplarının isteğini kırmayan Haluk Levent, bir sürpriz yaparak gitarını da getirdi ve başkanla beraber "Akdeniz akşamları" ile "Ben bu gece ölmezsem" şarkılarını söyledi.

Aynı restoranda dostları ile yemek yiyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel de Fikret Orman ve basın mensuplarına kısa bir ziyarette bulundu. Beşiktaş'a başarılar dileyen Türel, Fikret Orman'ı bir kez daha 7 Ocak'ta yapacakları Antalyaspor'un yeni tesislerinin açılışına davet etti.

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