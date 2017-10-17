Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fikret Orman ile Şenol Güneş zirvesinden bazı futbolculara ceza kararı çıktı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Şenol Güneş arasında yapılan toplantıda Caner Erkin, Talisca ve milli takımlardan geç dönen futbolculara ceza verilme kararı çıktı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig’de son oynadığı 3 maçta arka arkaya istemediği sonuçlar alan ve lider Galatasaray ile olan puan farkı 8’e çıkan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman flaş bir karar aldı. 

Habertürk'ün haberine göre Şampiyonlar Ligi’nde bu gece Monaco ile önemli bir maça çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’ın bu karşılaşmadan çıkaracağı sonuçtan bağımsız olarak başkan Orman’ın teknik direktör Şenol Güneş ile görüşüp durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi. 

Takımın son maçlardaki halinden hoşnut olmayan Orman’ın sorunun ne olduğunu tecrübeli teknik adama soracağı ve detaylı bir rapor isteyeceği bildirildi. Monaco mücadelesi öncesi olumsuz hiçbir şey konuşmak istemeyen Fikret Orman’ın bunu yöneticilere de söylediği ve takıma tam destek verdiği belirtildi.

CEZALAR DA YOLDA

Öte yandan Orman ve kurmayları takımdaki bazı futbolculara da ceza verecek. Yönetim kuruluyla konuyu değerlendiren Orman’ın, M. Başakşehir sınavı öncesinde; Trabzon maçı sonrası soyunma odasında kavga eden Caner Erkin ve Anderson Talisca başta olmak üzere, kampa geç katılan ve milli takımdan geç dönen bazı isimlere cezai yaptırım uyguluyacağı ifade edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Altının sırrı nötron yıldızlarında saklı

Altının sırrı nötron yıldızlarında saklı

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Irak askerlerinin Kerkük'e girişinden ilk görüntüler

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Melih Gökçek kimdir? Eşi Nevin Gökçek kimdir çocukları...

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

Pargalı İbrahim Paşa'nın gerçek mezarı nerede?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA