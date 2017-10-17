Fikret Orman ile Şenol Güneş zirvesinden bazı futbolculara ceza kararı çıktı

Süper Lig’de son oynadığı 3 maçta arka arkaya istemediği sonuçlar alan ve lider Galatasaray ile olan puan farkı 8’e çıkan Beşiktaş’ta başkan Fikret Orman flaş bir karar aldı.

Habertürk'ün haberine göre Şampiyonlar Ligi’nde bu gece Monaco ile önemli bir maça çıkacak olan Siyah-Beyazlılar’ın bu karşılaşmadan çıkaracağı sonuçtan bağımsız olarak başkan Orman’ın teknik direktör Şenol Güneş ile görüşüp durum değerlendirmesi yapacağı öğrenildi.

Takımın son maçlardaki halinden hoşnut olmayan Orman’ın sorunun ne olduğunu tecrübeli teknik adama soracağı ve detaylı bir rapor isteyeceği bildirildi. Monaco mücadelesi öncesi olumsuz hiçbir şey konuşmak istemeyen Fikret Orman’ın bunu yöneticilere de söylediği ve takıma tam destek verdiği belirtildi.

CEZALAR DA YOLDA

Öte yandan Orman ve kurmayları takımdaki bazı futbolculara da ceza verecek. Yönetim kuruluyla konuyu değerlendiren Orman’ın, M. Başakşehir sınavı öncesinde; Trabzon maçı sonrası soyunma odasında kavga eden Caner Erkin ve Anderson Talisca başta olmak üzere, kampa geç katılan ve milli takımdan geç dönen bazı isimlere cezai yaptırım uyguluyacağı ifade edildi.