Fikret Orman: Kamuoyu önünde bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:
- Yarın Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı var; Leipzig ile. Bu nedenle Fenerbahçe maçını bugün konuşmayacağım. Çarşamba günü sponsorumuz Temsa ile bir basın toplantımız var. O toplantıdan sonra Fenerbahçe maçını konuşuruz.
- Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartı Quaresma'ya yakıştıramadım. Caner ile maçtan sonra konuştum. Onlar benim himayem altında, ailemin bir parçası. Onlara yapılanlar ayıp.
- Futbol takımının bir lideri var. O da Şenol Güneş. Dolayısıyla ben o tarafa müdahale etmem. Onları motive etmeye çalışmam.
- Beşiktaş, 2 sene üst üste şampiyon olunca, 3. sene şampiyon olmaması gereken kulüp olarak görünmeye başlandı.Bizi aşağı çekmeye çalışacaklardır, güç birliği yapılabilir ama biz yolumuzda gideceğiz. İşimizi iyi yapacağız.
- Bunu üzülerek söylüyorum. Kamuoyu önünde bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar ama biz mütevazı bir kulübüz
- Şu an dünyada en çok konuşulan Türk takımı Beşiktaş. En iyi Müslüman takımı yine Beşiktaş olarak görüyorum. Bu bir avantaj.
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