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Fikret Orman: Kamuoyu önünde bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Tivibu Spor'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fikret Orman'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

- Yarın Beşiktaş'ın çok önemli bir maçı var; Leipzig ile. Bu nedenle Fenerbahçe maçını bugün konuşmayacağım. Çarşamba günü sponsorumuz Temsa ile bir basın toplantımız var. O toplantıdan sonra Fenerbahçe maçını konuşuruz.

- Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kartı Quaresma'ya yakıştıramadım. Caner ile maçtan sonra konuştum. Onlar benim himayem altında, ailemin bir parçası. Onlara yapılanlar ayıp.

- Futbol takımının bir lideri var. O da Şenol Güneş. Dolayısıyla ben o tarafa müdahale etmem. Onları motive etmeye çalışmam.

- Beşiktaş, 2 sene üst üste şampiyon olunca, 3. sene şampiyon olmaması gereken kulüp olarak görünmeye başlandı.Bizi aşağı çekmeye çalışacaklardır, güç birliği yapılabilir ama biz yolumuzda gideceğiz. İşimizi iyi yapacağız.

- Bunu üzülerek söylüyorum. Kamuoyu önünde bizi kibirli göstermeye çalışıyorlar ama biz mütevazı bir kulübüz

- Şu an dünyada en çok konuşulan Türk takımı Beşiktaş. En iyi Müslüman takımı yine Beşiktaş olarak görüyorum. Bu bir avantaj.

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