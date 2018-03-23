Fikret Orman Katar Savunma Bakanı ile el sıkıştı

Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile tarihi anlaşmanın ilk adımı atıldı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli maç arasını fırsat bilip tanıtım ve işbirlikleri sağlamak için Katar’a gitti. Başkan Fikret Orman, ilk olarak Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh’i makamında ziyaret etti.

1 saat süren ziyarette Siyah-Beyazlılar’ın, ’Come to Besiktaş’ kampanyası ve olası iş birlikleri üzerine görüşüldüğü öğrenildi. Orman, ziyaretin sonunda Al Attiyh’e imzalı Beşiktaş forması hediye ederken, ana hedefin Katar Havayolları ile bir sponsorluk anlaşması olduğu öğrenildi. THY ile daha önce yollarını ayıran Kartal’ın, Katar Havayolları ile uçuş dahil, geniş kapsamlı bir anlaşma yapmayı planladığı konuşuluyor.

Görüşmeler başladı

Henüz görüşmelerin yeni başladığı ve buradan Siyah-Beyazlılar’ın kasasına önemli miktarda bir para gireceği ifade ediliyor. Al Attiyh’le olan fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Orman, “Katar Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammed Al Attiyh ile Beşiktaş’ımızı konuştuk. Kendisini de Beşiktaşlı yaptık” ifadelerini kullandı. Bu ülkeye iş yapan isimlerden biri olan Beşiktaş’ın kongre üyelerinden Ethem Sancak’ın eşlik ettiği Orman, akşam ise Katar’ın en büyük Devlet Bankası olan QCB (Qatar Central Bank) yetkilileri ile bir araya geldi. Bu yemekte de işbirliği üzerine temaslarda bulunulduğu ifade edildi.

(Fanatik)