Fikret Orman Londra'da!
Beşiktaş, kamp için Antalya'ya geldi. Premier Lig ekiplerinden Everton'a transferi gündemde olan Cenk Tosun, Antalya kampına dahil edilmedi. Bu gelişme transferin gerçekleşme olasılığının daha da yükseldiği yorumlarına neden oldu. Öte yandan Fikret Orman, Cenk Tosun transferine nokta koymak ve son detayları görüşmek üzere Londra'ya gitti.
Çalışmalarını 12 gün boyunca Belek bölgesinde sürdürecek olan siyah-beyazlılar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya gitti.
Kupa maçında oynayan oyuncular 2 gün daha izinli olduğu için takım uçağında Şenol Güneş ile beraber Talisca, Fabricio, Medel, Necip, Atınç, Utku ve genç futbolcular yer aldı. Yeni transfer Vida da takıma katıldı ve idmanda yer aldı
Cenk Tosun kadroda yok
Everton'a transferi söz konusu olan Cenk Tosun ve transfer arayışında olan Boyko da kamp kadrosunda yer almıyor.
Öte yandan Fikret Orman, Cenk Tosun transferine nokta koymak ve son detayları görüşmek üzere Londra'ya gitti. Orman, pasaport kuyruğunda görüntülendi.
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