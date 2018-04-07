Fikret Orman, Muharrem Usta'dan Okay Yokuşlu'yu istedi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yakın ilişki kurduğu Muharrem Usta'dan Okay Yokuşlu'yu istedi.
Trabzonspor forması ile gösterdiği iyi performansla dikkat çeken Okay Yokuşlu için harekete geçildiği ortaya çıktı. Habertürk'ün haberine göre başkan Fikret Orman’ın yakın ilişkiler içinde olduğu Muharrem Usta ile Okay konusunda el sıkıştığı öğrenilirken iki kulübün takas artı para üzerinde anlaşma sağladığı belirtildi. Ancak daha sonra Bordo-Mavili kulüpte Usta’nın seçim kararı almasından sonra transfer görüşmelerinin dondurulduğu kaydedildi.
‘AYNI TEKLİFİ SUNACAK’
Gelinen son noktada başkan Fikret Orman, Trabzonspor’un yeni başkanın belli olmasının ardından Okay Yokuşlu için temaslara yeniden başlayacak. Orman’ın eski başkan Muharrem Usta yaptıkları görüşmeleri hatırlatıp yeni yönetime de aynı teklifi sunacağı belirtildi. Eğer yeni başkan ve yönetimi de bu transfere onay verirse Okay Yokuşlu gelecek sezondan itibaren Siyah-Beyazlı formayı giyecek.
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